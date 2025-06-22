Anne, öz kızını boğarak öldürdü

Anne, öz kızını boğarak öldürdü
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 50 yaşındaki kadın, 25 yaşındaki kızını çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdü. Olayın ardından anne gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın, tartıştığı kızını boğarak öldürdü.

ÖZ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi 209. Sokak'taki evde gece saatlerinde, R.B. (50) ile kızı C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, kızını boğarak öldürdü.

Anne, öz kızını boğarak öldürdü

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli R.B, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne R.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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