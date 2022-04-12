Akhisar Belediyesi Bahar Turnuvası bahar tadında sona erdi

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Dün Gölet Kovalık Futbol Sahasında yapılan grup müsabakaları ardından final müsabakaları bugün Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunda yapıldı. Akhisar Belediyespor, Akhisar Yıldırımspor, Akhisar Kuzeygücüspor, Manisaspor, Manisa Yıldızspor, Salihli Ankaspor, Somaspor, Kırkağaç Acar İdman Spor ve Manisa Şehitler Spor Kulüplerinin katıldığı turnuvanın ilk grup maçları dün yapıldı.

U11 final müsabakalarında final maçında Şehitler Spor Kulübü ile Akhisar Yıldırımspor 2-2 berabere kaldı ve penaltılarda Şehitler Spor Kulübü şampiyon oldu. Üçüncülük ve dördüncülük müsabakasında Akhisar Belediyespor ile Anka Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı ve penaltılarda Anka Spor Kulübü turnuvanın üçüncüsü oldu.

U12 final müsabakalarında final maçında Akhisar Yıldırımspor rakibi Manisaspor'u 4-0 mağlup etti. Üçüncülük ve dördüncülük maçında ise Manisa Yıldızspor rakibi Kırkağaç İdman Yurdu Spor'u 1-0 yenerek üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupalarını Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili takdim ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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