Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"

Akhisar Anaokulundan Kan Bağışı Kampanyası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu öğrencileri 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' temalı bir kampanya düzenledi. Kızılay'ın mobil kan alma aracı okulun bahçesine gelerek kan bağışlarını kabul etti. Minik öğrenciler ayrıca polis merkezini arayarak kan bağışı çağrısında bulundu, polisler de kampanyaya katıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kan bağışının önemine dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri kan bağışı kampanyası düzenledi.

Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu öğrencilerinin organize ettiği "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında Kızılay'ın mobil kan alma aracı okulun bahçesine geldi, burada kan bağışlarını kabul etti.

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyen minik öğrenciler, polis merkezini arayarak kan bağışı çağrısı yaptı. Çocukların davetini kabul eden polisler de anaokuluna gelerek kan bağışında bulundu.

Kampanyaya İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu da katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
img

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
img

Real Madrid'den ayrılıyor!
img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.