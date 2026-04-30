Akdeniz Üniversitesinde iki yılda 5 bin 403 fidan toprakla buluşturuldu

Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yerleşkeye son iki yılda 5 bin 403 fidan dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Peyzaj Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla iki yılda 15 çeşit ağaç toprakla buluşturuldu.

Bu kapsamda, 2025'te 1582 servi, 505 zeytin, 152 kızılçam, 45 fıstık çamı, 341 keçiboynuzu, 7 nar, 18 mandalina türlerinden 2 bin 650 fidan dikildi.

Bu sene de 2 bin 265 zakkum, 64 portakal ve mandalina, 36 limon, 20 turunç, 20 kamkat, 203 zeytin, 80 defne, 24 begonvil, 38 incir ve 3 nar olmak üzere 2 bin 753 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Rektör Özkan, Antalya'nın coğrafyasıyla üniversite yerleşkesinin de peyzajıyla içerisinde güzellikleri barındırdığını belirtti.

Üniversitenin merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerinde başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarıyla öğrencilere daha yeşil bir yaşam alanı sunduklarını aktaran Özkan, "Göreve geldiğimiz günden beri yönetim olarak farklı etkinliklerle kampüsümüzün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kampüsümüzde yeni binalar yükselirken akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla da farklı çeşitte fidanlarımız yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı