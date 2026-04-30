Akdeniz Üniversitesinde iki yılda 5 bin 403 fidan toprakla buluşturuldu

Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yerleşkeye son iki yılda 5 bin 403 fidan dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Peyzaj Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla iki yılda 15 çeşit ağaç toprakla buluşturuldu.

Bu kapsamda, 2025'te 1582 servi, 505 zeytin, 152 kızılçam, 45 fıstık çamı, 341 keçiboynuzu, 7 nar, 18 mandalina türlerinden 2 bin 650 fidan dikildi.

Bu sene de 2 bin 265 zakkum, 64 portakal ve mandalina, 36 limon, 20 turunç, 20 kamkat, 203 zeytin, 80 defne, 24 begonvil, 38 incir ve 3 nar olmak üzere 2 bin 753 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Rektör Özkan, Antalya'nın coğrafyasıyla üniversite yerleşkesinin de peyzajıyla içerisinde güzellikleri barındırdığını belirtti.

Üniversitenin merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerinde başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarıyla öğrencilere daha yeşil bir yaşam alanı sunduklarını aktaran Özkan, "Göreve geldiğimiz günden beri yönetim olarak farklı etkinliklerle kampüsümüzün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kampüsümüzde yeni binalar yükselirken akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla da farklı çeşitte fidanlarımız yükseliyor." ifadelerini kullandı.