Akdeniz Üniversitesi turizm iletişimi sempozyumunda 10 ülkeden 53 araştırmacıyı ağırlıyor

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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (IMS 2026), "Turizm İletişimi ve Dijital Teknolojiler" temasıyla başladı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, turizm iletişimi ile dijital teknolojiler arasındaki ilişki ve dijitalleşmenin medya alanına etkileri ele alınıyor.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Zuhal Gök Demir, açılış konuşmasında, sempozyumun bu yıl Tunus, Romanya ve İtalya'daki üniversitelerle işbirliği içinde düzenlendiğini belirtti.

Turizm ve iletişimin birbirini tamamlayan alanlar olduğunu ifade eden Demir, iletişimin yalnızca turizm tanıtımıyla sınırlı olmadığını, destinasyonların kimliğinin oluşturulması, kültürel temsil, itibar yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından da önemli rol oynadığını kaydetti.

Sempozyumla iletişim ve dijital teknolojilerin turizmi nasıl dönüştürdüğünü farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirmeyi amaçladıklarını belirten Demir, "Bu yıl 10 ülkeden 53 araştırmacı bildirilerini sunuyor." dedi.

Bilimsel programda Türkçe ve İngilizce 8 oturumun yanı sıra araştırmaları uygulamayla buluşturan 4 panelin yer aldığını aktaran Demir, etkinliğin yeni fikirlerin ve uluslararası işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamasını diledi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof da sempozyumun altıncısının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumun hazırlanmasında ekip çalışmasının önemine değinen Van Het Hof, gelecek yıllarda daha fazla paydaşla işbirliği yapılarak etkinliğin geliştirilmesini diledi.

"Turizm yalnızca seyahat etmekten ibaret değil"

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen ise turizm ve iletişimin kesiştiği noktaların sempozyuma değer kattığını belirtti.

Turizmin yalnızca seyahat etmekten ibaret olmadığını, kültürlerin, yaşam biçimlerinin, beklentilerin ve deneyimlerin paylaşılmasını da kapsadığını ifade eden İçigen, iletişimin bu deneyimlerin paylaşılabilir hale gelmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Dijitalleşmenin hız kazandığı bugünlerde turizmin geleceğini anlamak için iletişimin dönüştürücü gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan İçigen, sempozyumun yeni fikirlerin geliştirilmesine ve disiplinler arası işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması temennisinde bulundu.

Bükreş Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Çalışmaları Fakültesinden Prof. Dr. Camelia Cmeciu, dijital teknolojilerin seyahat deneyimini dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Dijital platformlar aracılığıyla insanların bir destinasyonu ziyaret etmeden önce sokaklarını, kültürünü ve deneyimlerini keşfedebildiğini belirten Cmeciu, bunun seyahatleri daha öngörülebilir hale getirdiğini söyledi.

Dijital teknolojilerin farklı kültürleri keşfetme ve beklenmedik deneyimlerle karşılaşma fırsatlarını da desteklemesi gerektiğini vurgulayan Cmeciu, turizmin yalnızca coğrafi bir hareketlilik değil, farklı yaşam biçimleriyle karşılaşılan ve anlamların oluşturulduğu bir süreç olduğunu kaydetti.

Cmeciu, dijital iletişimin merak duygusunu geliştirmesi ve yerel topluluklara saygılı bir turizm anlayışını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Sempozyum, 24 Ekim'de Perge ve Side antik kentlerine düzenlenecek ziyaretlerle sona erecek.

Kaynak: AA