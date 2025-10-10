Haberler

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Dünyanın Önceki 10 Kadın Bilim İnsanı Arasında

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Dünyanın Önceki 10 Kadın Bilim İnsanı Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakli ve üreme bilimi alanında dünya çapında öncü 10 kadın bilim insanı arasında yer aldı. 5. Uluslararası Rahim Nakli Kongresi'nde, bu alandaki katkıları nedeniyle övgüyle bahsedildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakli ve üreme bilimi alanında dünyanın öncü 10 kadın bilim insanı arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Emerita) Dr. Catherine Racowsky, 5. Uluslararası Rahim Nakli Kongresi'nde, rahim nakli ve tüp bebek alanlarında dünyada çığır açan kadın bilim insanlarını açıkladı.

Racowsky, kongrede yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesinin bu alandaki öncü çalışmalarına dikkati çekerek, Özkan'ı öncü kadınlar arasında gösterdi.

Kadınların araştırmacı kimlikleriyle bilimi ileri taşıdığını belirten Racowsky, bilimin ilerlemesinde kadınların cesaretinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Özkan, hem dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren cerrah olarak hem de kadın bilim insanlarının tıpta kurucu rolünü temsil ederek dikkati çekti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi

Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi

Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.