Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, Patara Antik Kenti'nde Kazı Çalışmalarını İnceledi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından kazı çalışmalarına devam edilen Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan ve beraberindekiler, antik kentte deniz fenerini, tiyatro, meclis binası ve kazı çalışmalarının devam ettiği alanları gezerek bilgi aldı.

Özkan, Patara kazılarını başlatan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kurucusu Prof. Dr. Fahri Işık ile de kazı alanında görüşerek, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesinden dolayı tebrik etti.

Prof. Dr. Fahri Işık da Özkan'a Uygarlık Anadolu'dan Doğdu kitabını hediye etti.

Özkan, tarihi ve arkeolojik önemi büyük olan antik kentte 1988 yılından beri kazılara devam edildiğini ifade etti.

Kazının başladığı tarihten beri üniversite öğretim üyelerinin kazılara başkanlık ettiğini ve akademik anlamda antik kentin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin bu katkılarda bulunması hem ülkemiz için hem de üniversitemiz için büyük değer taşıyor. Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ederken çıkarılan eserler ve tarihi yapılar aslına uygun yapılarak ülkemizin tarihi eser turizmine kazandırılıyor. Geçmiş yıllardan gelen eserlerin ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Patara Antik Kenti kazısı ekibine çok teşekkür ediyorum."

Ziyarette Özkan'a rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak, Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Prof. Dr. Mustafa Adak da eşlik etti.