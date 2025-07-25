Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (AMBAUM) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan, merkezde hastalarla ve çalışanlarla sohbet etti.

AMBAUM'un alkol ve madde kullanım problemi yaşayan ve tedavi olmak isteyen, bu konudaki problemleri ile ilgili çözüm arayan kişi ve yakınlarının başvurduğu bir merkez olduğunu belirten Özkan, yıllık yaklaşık 2 bin kişinin ayaktan, 200 kişinin ise yatarak arındırma ve tedavi hizmeti aldığını ifade etti.

Merkezin, Akdeniz Üniversitesi akademik birimleri başta olmak üzere diğer sağlık kuruluşları ve kurumlarla iş birliği halinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Akdeniz Üniversitesi, Antalya Valiliği koordinesinde yürütülen çeşitli etkinliklere birlikte çağımızın en önemli sorunlarından birisi haline gelen bağımlılıkla mücadeleye üst düzey katkı sağlamak için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır. Merkezimi tedavi sürecinin yanında hastalarımızın topluma kazandırılması sürecinde de hasta ve ailelerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla kamusal, toplumsal hizmet ve kaynaklara yönlendirmektedir."

Merkez Müdürü Doç. Dr. Burak Kulaksızoğlu da merkezin 23 yatak kapasiteli olduğunu bildirdi.

Merkezdeki iki poliklinikte alkol ve madde kullanıcılarına ayaktan muayene ve tedavi hizmeti verildiğini anlatan Kulaksızoğlu, "Polikliniklerimizden randevusuz ve başvurulduğu gün hizmet almak mümkündür. Tedavi ekibimiz psikiyatrik değerlendirme ve medikal tedavi, bireysel ve grup terapileri, aile terapileri, bağımlılık danışmanlığı ve gerekli diğer hizmetleri sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Özkan'a ziyarette, hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve başhekim yardımcıları da eşlik etti.