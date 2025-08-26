Akdeniz Üniversitesi'ne 9 Bin 69 Yeni Öğrenci Katıldı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesine 9 bin 69 öğrenci katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerden 4 bin 329'u lisans, 4 bin 131'i ön lisans programlarına, 408'i ise yetenek sınavlarıyla lisans programlarına kayıt hakkı kazandı.

Ayrıca 35 yaş ve üzeri kadınlara ayrılan özel kontenjanlar kapsamında 201 kadın da üniversiteli oldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerin üniversitede yalnızca akademik bilgi edinmeyeceğini, aynı zamanda araştırmalara, projelere, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Özkan, üniversitenin sadece derslerin işlendiği bir kampüs değil, aynı zamanda düşüncelerin üretildiği, hayallerin filizlendiği, yarının liderlerinin yetiştiği bir bilim ve kültür merkezi olduğunu ifade etti.