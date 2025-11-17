AKDENİZ Üniversitesi'nde Farazi Duruşma Gerçekleştirildi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi 'nde, gerçek bir mahkeme atmosferinde farazi duruşma gerçekleştirildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi Üye Hakimi Selahattin Kolcu'nun katılımıyla yapılan duruşmada, geleceğin hukukçuları, yargılama sürecini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

AÜ Hukuk Fakültesi duruşma salonunda yapılan duruşmanın konusu, 'insan ticareti' oldu. Öğrenciler hakim, savcı, avukat, mübaşir, katip, mağdur ve sanık rollerini üstlendi. Duruşma öncesinde Hakim Selahattin Kolcu eşliğinde dosya üzerinde hazırlık yapıldı, ardından 2 saat süren farazi yargılama gerçekleştirildi. Duruşmaya, özellikle hukuk fakültesi 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Her yıl 2 kez düzenlenen farazi duruşmalar sayesinde öğrenciler, mahkeme ortamında uygulamalı eğitim alarak mesleklerine hazırlanıyor.

'ÖĞRENCİLER DENEYİM KAZANIYOR'

Farazi duruşmaların öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemine dikkat çeken AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, "Biz genellikle teorik eğitim veriyoruz ancak uygulamada farklılıklar olabiliyor. Gerçek bir hakim eşliğinde yapılan bu duruşmalar, öğrencilerimizi hayata hazırlıyor. Hakim Selahattin Kolcu, her yıl büyük destek veriyor. Öğrenciler hem yargılama sürecini görüyor hem de meslek seçiminde kendilerine yol gösterici bir deneyim kazanıyor" diye konuştu.

'BİR DURUŞMANIN NASIL İLERLEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Melek Aslan, etkinlikte mağdurların avukatlığını üstlendiğini belirterek, "Duruşma gerçek bir hakim eşliğinde yapıldı. Aşama aşama bir duruşmanın nasıl ilerlediğini öğrendik. Sanıkların, vekillerin ve tanıkların konuşmalarını pratikte deneyimlemek çok öğretici oldu. Gelecekte avukat olmak istiyorum. Bugün mağdurları savunduğum için hem mutlu hem de heyecanlıydım" dedi.