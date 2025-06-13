Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi'nde, mühendislik fakültesi mezunları için düzenlenen tören yoğun katılımla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, mezunlara hitap ederek onların ülke için önemli birer mühendis olduklarını vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Atatürk Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, mezunların artık sorun çözen, sistem kuran, gelecek inşa eden birer mühendis olduklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında Türk mühendislerinin harikalar yarattığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Asıl mesele, sizlerin bu başarıyı burada, kendi toprağınızda, kendi halkınız için üretmeniz. Çünkü bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayallerinize, sizin cesaretinize, sizin etik pusulanıza ihtiyacı var. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilk mühendisleri, köprüler, yollar, fabrikalar inşa ederken aynı zamanda karanlıktan aydınlığa geçen bir halkın umudunu, özgüvenini, geleceğe olan inancını inşa ettiler. Şimdi siz, bu yolda yeni köprüler kuracaksınız. Yeni fabrikalar inşa edeceksiniz, yeni buluşlar yapacaksınız, ülkemizin vizyon projelerinde yer alacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'na imzanızı atacaksınız ve hiç tanımadığınız insanların hayatına dokunacaksınız."

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hamza Feza Carlak, Doç. Dr. Mehmet Torun, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.