Akdeniz Üniversitesi Hastanesine Yeni Nöroloji Polikliniği Kazandırılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine Yeni Nöroloji Polikliniği Kazandırılıyor
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, hayırsever bir destekle yeni bir nöroloji polikliniğine kavuşuyor. Protokol imzalandı ve poliklinik inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayırsever desteğiyle yeni bir nöroloji polikliniği kazandırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, nöroloji polikliniği yapımı için üniversitede Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve MOZ Elektrik Üretim A.Ş. adına İrfan Aktaş tarafından protokol imzalandı.

Özkan, imza töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren Akdeniz Üniversitesi'nin imkanlarını Antalya sanayicisi, turizmcisi ve özel sektörün temsilcileriyle daha da geliştirdiklerini belirtti.

Hayırsever desteğiyle hastaneye yeni bir nöroloji polikliniği kazandırılacağını anlatan Özkan, "Bağışta bulunan MOZ Elektrik Üretim A.Ş.'ye ve İrfan Aktaş'a teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Poliklinik inşaatını rahat bir şekilde tamamlayarak hastalarımızın hizmetine sunacağız. Kıymetli bağışçımızın adını da bu poliklinikte yaşatacağız." ifadesini kullandı.

MOZ Elektrik Üretim A.Ş. adına konuşan Aktaş da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yaptıkları bağış dolayısıyla memnun olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı, toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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