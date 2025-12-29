Haberler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için 'yılbaşı' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için gerçekleştirilen yılbaşı etkinliğinde, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuklarla bir araya gelerek yeni yıl kutlaması yaptı. Etkinlikte palyaçolar ve konser ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "yılbaşı" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü tarafından H Blok Atrium'da gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuklarla bir araya geldi.

Hastane çalışanlarının ve çocukların yeni yılını kutlayan Özkan, 2026'nın daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte hasta çocuklar, palyaço ve çizgi film kostümü giyenlerle mutlu zaman geçirdiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen konserde çocuklar gönüllerince eğlenip şarkılar söyledi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dursun, hekimler ve çocuk hastalar ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi