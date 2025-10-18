Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'den 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirtti.

İlçede 65 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Şener, mesajında şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, devletimizin mahallelerdeki temsilcileri, vatandaşlarımızın ilk başvuru noktasıdır. İlçemizde mahallelerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızla birlikte belirliyoruz. Sorunları yerinde dinliyor, çözüm için işbirliği yapıyoruz. Bu vesileyle, devletimiz ve milletimiz adına özveriyle çalışan, demokrasinin temel taşı olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."