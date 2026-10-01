Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Mersin'de Roman derneklerini ziyaret etti

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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Roman sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Belediyenin açıklamasına göre Beşikci, Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği ile Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonuna ziyarette bulundu.

Dernek yöneticileri ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, talepleri dinledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beşikci, kamu hizmeti anlayışında vatandaş odaklı yaklaşımın esas olduğunu belirtti.

Halkla doğrudan temas etmenin asli görevleri arasında yer aldığını kaydeden Beşikci, her zaman vatandaşların yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA