Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki cami, mescit, kilise, cemevi ve türbelerde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, 114 cami, 45 mescit, 2 kilise ve 1 cemevi ile vatandaşların ziyaret ettiği türbeleri temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çalışmaların sadece temizlik hizmeti olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir belediyecilik faaliyeti olduğunu belirtti.

İbadethanelerin en çok kullanılan kamusal alanlardan olduğunu kaydeden Beşikci, vatandaşların gönül rahatlığıyla, temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet edebilmesi için temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA