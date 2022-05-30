Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Haberler

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Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturduğu belirlenen metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturduğu belirlenen metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Kazanlı Mahallesi'ndeki metruk binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler, ilgili birimlerimizce değerlendirilerek planlamaya alınıyor. Yasal süreçten sonra kontrollü yıkım işlemi yerine getiriliyor." ifadesini kullandı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Kazanlı Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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