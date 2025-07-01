Akdeniz'de Haziran Ayında Rekor Deniz Sıcaklığı

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Fransa'nın meteoroloji kurumu Meteo-France, Akdeniz'de haziran ayında kaydedilen deniz yüzeyi sıcaklığının 26,01 santigrat dereceye ulaştığını ve bu değerin şimdiye kadar haziran ayında görülmüş en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Uzmanlar, sıcaklığın normalin 5 derece üzerinde olduğuna dikkat çekerek, tropik gece koşullarının kötüleşmesine ve bunaltıcı hava koşullarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

PARİS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Akdeniz'de pazar günü 26,01 santigrat dereceye ulaşan ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı şimdiye kadar haziran ayında kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Fransa'nın ulusal meteoroloji kurumu Meteo-France'a bağlı Uydu Meteoroloji Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Thibault Guinaldo, "Haziran ayı içerisinde havza genelinde pazar günkü kadar yüksek bir günlük sıcaklık ortalaması kaydetmedik" ifadelerini kullandı.

Meteo-France tarafından analiz edilen Avrupa Copernicus programının verilerine göre Akdeniz'deki deniz yüzeyi sıcaklığı, 1991-2020 dönemi mevsimsel ortalamasının yaklaşık 3 santigrat derece üzerinde seyrediyor.

Meteo-France, normalin 5 derece üzerine çıkan bu olağandışı deniz sıcaklıklarının, bölgedeki "tropik geceleri" daha da kötüleştirebileceği ve devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle geceleri etkili olan hava koşullarını giderek daha bunaltıcı hale getirebileceği uyarısında bulundu. Kurum, sıcaklıkların çarşamba gününe kadar Fransa genelinde daha da artmasını bekliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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