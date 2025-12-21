Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli bir şekilde eseceği belirtildi.
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
