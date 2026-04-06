Libya Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 2 Kişi Öldü, 70'ten Fazla Kişi Kayıp

Libya'ya ait bir arama-kurtarma bölgesinde alabora olan teknede 70'ten fazla düzensiz göçmenden haber alınamıyor. İtalya'nın Lampedusa Adası'na getirilen 32 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

ROMA, 6 Nisan (Xinhua) -- Akdeniz'de Libya'ya ait arama-kurtarma bölgesinde yaklaşık 105 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu 70'ten fazla kişiden haber alınamıyor.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, pazar günü teknenin enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 32 kişi de kurtarıldı. Kurtarılan kişiler ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na götürüldüğü belirtildi.

Teknenin Libya'dan yola çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
