Akdeniz Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
AFAD, Akdeniz'de Kaş açıklarında saat 09.28'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise yaklaşık 19 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.28'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti. Depremin Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta ve yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

