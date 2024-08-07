Akdeniz'de şiddetli deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan; sabah saatlerinde Adana'da art arda 3 deprem yaşandı. Sarsıntıların şiddeti 4,6, 4,5 ve 4 olarak ölçüldü.