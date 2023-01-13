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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,86 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Girit Adası Akdeniz AFAD Güncel Haberler

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