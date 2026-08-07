Akdeniz'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de saat 10.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da merkez üssü Akdeniz olan, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA