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Akdeniz'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 10.10'da Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 10,86 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Akdeniz'de saat 10.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da merkez üssü Akdeniz olan, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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