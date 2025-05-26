Akdeniz Bölge Baroları Disiplin Kurulları Toplantısı Adana'da Gerçekleşti

Akdeniz Bölge Baroları Disiplin Kurulları Toplantısı Adana'da Gerçekleşti
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Adana Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Akdeniz Bölgesi'ndeki baroların disiplin kurulu başkanları ve üyeleri, avukatlık mesleği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adana Barosu ev sahipliğinde Akdeniz Bölge Baroları Disiplin Kurulları Toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Barosu Tesisleri'nde yapılan toplantıya, Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Hatay, Antalya, Kilis, Burdur, Gaziantep ve Kahramanmaraş barolarından yönetim ve disiplin kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Adana Baro Başkanı Volkan Böke, toplantıda, avukatlık meslek ilke ve kuralları üzerine düşünmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ortak bir mesleki bilinç ile uygulama birliği geliştirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Avukatlık mesleğinin yalnızca hukuki bilgi ve teknik donanımla icra edilen bir meslek olmadığını kaydeden Böke, "Mesleğimiz aynı zamanda bağımsızlığı, tarafsızlığı, yüksek etik anlayışı ve topluma karşı duyulan sorumluluğu içeren bir kamu hizmetidir. Avukat, yalnızca müvekkilini temsil etmez, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, yargının adil işleyişini ve temel hakların korunmasını da savunur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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