Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Akdeniz Belediyesi ve HAK-İŞ'in kan bağışı kampanyasında 3 can vurgusu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Belediyesi ile HAK-İŞ işbirliğinde belediyenin bahçesinde düzenlenen Kızılay kan bağışı kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Başkan Vekili Murat Beşikci, tek bağışla 3 insanın hayatının kurtarılabildiğini belirtti.

Akdeniz Belediyesi ile HAK-İŞ işbirliğinde Türk Kızılaya kan bağışında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ana hizmet binası bahçesinde "Kızılay Kan Bağışı Kampanyası" organize edildi.

Kampanyaya katılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Yüce, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı ve AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mahsum Sevimli bağış stantlarını ziyaret etti.

Daha sonra katılımcılar, belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, tek bir bağışçının yapacağı kan bağışıyla 3 insanın hayatını kurtarabildiğini belirtti.

Kan bağışının hayat kurtaran çok önemli bir dayanışma örneği olduğunu kaydeden Beşikci, bağışta bulunan vatandaşlar ve belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...

2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Gece yarısı patladı: Herkesin gözüne girsin
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu bu illerde kar bastıracak

Kar yağışı için tarih verildi! Çok sayıda il beyaza bürünecek
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı karardı! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...

Bu normal mi? Köfteci Yusuf'a giden vatandaş isyan etti
Harry Kane imzayı attı! 2029'a kadar devam

Topçunun kralı imzayı attı!