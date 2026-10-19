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Akdeniz Belediyesi barınakta dernek işbirliğiyle yağışlara karşı iyileştirme yaptı

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Akdeniz Belediyesi hayvan barınağında yağışlara karşı önlem alıp iyileştirme yaptı. Çalışmaya Hayvan Haklarını Koruma ve İzleme Derneği işbirliğiyle belediye ekipleri, dernek üyeleri ve veteriner personel katıldı; kalıcı iyileştirmeler için ihaleye çıkılması planlanıyor.

Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki hayvan barınağında yağışlara karşı önlem aldı ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Hayvan Haklarını Koruma ve İzleme Derneği işbirliğiyle hayvan barınağında çalışma yapıldı.

Tadilat, düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına belediye ekipleri, derneğin yöneticileri ve üyeleri ile veteriner personel katıldı.

Öte yandan, hayvan barınağında kalıcı iyileştirmelerin yapılması amacıyla gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü ve bu kapsamda ihaleye çıkılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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