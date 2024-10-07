Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Afad'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Akdeniz olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise birçok ilimizde hissedilen depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı. Buna göre sarsıntının merkezi ise Akdeniz'de Girit Adası oldu. Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetinin 4.4 olarak duyurdu.