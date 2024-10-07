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Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,91 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı birçok ilimizde hissedildi.

Afad'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Akdeniz olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

KANDİLLİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise birçok ilimizde hissedilen depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı. Buna göre sarsıntının merkezi ise Akdeniz'de Girit Adası oldu. Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetinin 4.4 olarak duyurdu.

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Akdeniz Deprem Güncel AFAD

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Yorumlar (11)

JY:

ŞİMDİ BİRİLERİ ÇIKAR YAZAR YOK DUNYANIN SONU GELİYOR, YOK AHLAK BOZULDU, YOK EŞCİNSELLİK ARTDI, YOK LUT KAVMİ FİLAN YOK BİLMEM NE. KARDEŞİM DEPRENLERİN BUNLARLA ALAKASI YOKDUR. DEPREMLER YER ALTINDAKİ FAYLARIN OYNAMADINDAN OLUŞUR DOĞAL BİR AFFET TANRININ BİZİ CEZALANDIRDIĞI FİLAN YOK.

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İbrahim Demirel:

Zina, alkol, kumar arttıkça depremler kaçınılmaz olacaktır.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Naci Görür çıkar ortaya ben söylemiştim der.

30
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Sihirbazın Çırağı:

Bu sefer de hissetmek nasip olmadı. İnşallah çok daha yıkıcı büyük şiddetli zelzele gerçekleştiğinden hissedebilirim. Günümüzün ışığı, aydınlığı, gözlerimizin nurudur depremler. O zelzeleleri yapan ilahî adalet ve kuvvet sahibi rabbımıza övgü ve hamdlar olsun. Çok şükür Allah'ımıza yaratıp verdiği sarsıntılar ve gerçekleşen depremler için.

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o. kara:

4.5 mu korkuttu sizi ya bi git ya...

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Birşey demedimki:

Şeriat fikrî arttıkça depremler ve felaketler artıyor. Lord Shiva bizi cezalandırıyor.

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