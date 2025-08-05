Akdağmadeni'nde Modern Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Akdağmadeni'nde Modern Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor
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Akdağmadeni Belediyesi, çevre sağlığına katkı sunacak olan Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Tesis, modern altyapısıyla çevresel fayda sağlayacak.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapımı süren Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre sağlığı ve sürdürülebilir su yönetimi açısından önem taşıyan proje etaplar halinde ilerliyor.

Toplam 1400 metrekare alana sahip havalandırma havuzunun beton dökümü tamamlandı. İdari bina, dekantör ve blower binalarının inşasında sona gelinirken, çökertme havuzunun temeli atıldı, anaerobik havuzun imalatı tamamlandı.

Tesisin ön arıtmalı giriş yapısı ve çevre duvarları da inşa ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçeye çevre sağlığına katkı sunacak modern bir atık su arıtma tesisini inşa ettiklerini ifade etti.

Yalçın, 25 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin modern altyapısıyla ilçeye çevresel katkı sunacağını belirterek, "Toplam alanı 25 bin metrekare olan tesisimiz, 1400 metrekarelik havalandırma havuzu, anaerobik ve çökertme havuzları, idari ve teknik binalar ile tam donanımlı bir altyapıya sahip olacak. Bu yatırım sayesinde hem doğayı koruyacağız hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akdağmadeni bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, çevre dostu projelerle doğal kaynakları korurken, altyapı yatırımlarıyla ilçenin gelişimini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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