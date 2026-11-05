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Akciğer kanseri tedavisi gören Uzman Çavuş Yıldız, Kars Sarıkamış'ta defnedildi

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Akciğer kanseri tedavisi gören Uzman Çavuş Yıldız, Kars Sarıkamış'ta defnedildi
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Kars’ta akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık 9 aydır tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), Harakani Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yıldız, Sarıkamış Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KARS'ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yaşamını yitirdi. Yıldız, Sarıkamış ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, yaklaşık 9 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldız için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Yıldız'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Yıldız'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Polat, yakınlarının da acısını paylaştı. Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, namazın ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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