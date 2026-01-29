Haberler

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yabancı uyruklu A.M., tartıştığı Hakan Şahin'e tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Şahin hastanede hayatını kaybetti. A.M. olay sonrası kaçtı ancak yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu A.M, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Hakan Şahin'e (22) tüfekle ateş etti.

Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.M. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
