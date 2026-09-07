Haberler

Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUDüzce’de, TIR ile patpatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Düzce'de, TIR ile patpatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu. Kazada, Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Düzce'ye gelen Perçin Dayan, Lütfü Demir, Masum Demir ve patpat sürücüsü Hasan Cumhur öldü. Yaralılar, Sultan D., Sevim D., Diyar D., Süleyman D., Fatma D., Yusuf D. Ayşegül D. Suna D. Mete K.'nin tedavisi ise kentteki hastanelerde sürüyor. Düzce Valisi Mehmet Makas, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret edip, son durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Musa KESKİN/ DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

6 maçta 4 kez kaybetmişti! Ünlü teknik adamla yollar resmen ayrıldı
Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Yaptığını gören rakip taraftarlar bile 'Helal olsun' demeden edemiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler