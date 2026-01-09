Haberler

Denizde sörf yapanları görüp, 'boğulma' ihbarı verdiler
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde sörf yapan iki arkadaş, boğuldukları korkusuyla 112'ye ihbarda bulunulduktan sonra, durumun yanlış anlaşıldığı bildirildi. Sporcular, dalgaların ideal olduğunu belirterek bu sporu sevdiklerini ifade ettiler.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde sörf yapan 2 kişinin boğulduğunu düşünenler, 112'ye ihbarda bulundu. Sporcuların sörf yaptığını anlayan vatandaşlar, 112'yi yeniden arayıp ihbarı iptal etti. Sporcu Emre Kara ise "Dalgalar güzel temiz, sörf için ideal" dedi.

İlçe merkezindeki Çuhallı Plajı'na gelen Emre Kara ve Yusuf Kılıç Doğan, dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yaptı. Açık denizde dalgaların içerisinde Kara ve Doğan'ı görenler, boğuluyorlar korkusuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Dalga yüksekliğinin 3 metreye ulaştığı denizde sörf yapan Kara ve Doğan, daha sonra kıyıya geldi. Bölgedekiler, 2 arkadaşın sörf yaptığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tekrar arayıp bu kez, ihbarın yanlış olduğunu söyledi. Dalgalı denizde sörf yapmanın keyfini çıkaran Emre Kara ve Yusuf Kılıç Doğan, vatandaşların kendilerini açık denizde gördüklerinde panik yaptığını söyledi. Emre Kara bu sporu sevdiğini söyleyerek, "Dalgalar güzel temiz, sörf için ideal. Zaten sörf dalgada oluyor. 1,5 saat falan oldu. Sudayken üşümüyorsun. Yaklaşık 1,5 saat falan yapıyorum. Uzay gemisi görmüş gibi şaşırıyorlar ama güzel bir spor. Karadeniz korkusu diye bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
