Akçakoca'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmaniye Mahallesi Karabekir Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında C.Y'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.