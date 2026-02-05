Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 1007 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1007 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel