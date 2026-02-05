Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 1007 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1007 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
