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Akçakale'de tarla sulama kavgası: 8 kişi yaralandı

Akçakale'de tarla sulama kavgası: 8 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Alıncık Mahallesi'nde akraba iki ailenin üyeleri arasında tarla sulama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alıncık Mahallesi'nde akraba iki ailenin üyeleri arasında tarla sulama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

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