Akçakale'de tarla sulama kavgası: 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Alıncık Mahallesi'nde akraba iki ailenin üyeleri arasında tarla sulama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.