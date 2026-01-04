Haberler

Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonun mazot deposunda 51 silah ile 41 şarjör ele geçirildi

Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonun mazot deposunda 51 silah ile 41 şarjör ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda giren bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

Akçakale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda detaylı arama yapıldı.

Kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Son anda yakalandı! Ele geçirilen sayı ürküten cinsten
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko

Bu sezon bir ilk yaşandı! İşte dev derbiyi kazanan takım
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden

Turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Son anda yakalandı! Ele geçirilen sayı ürküten cinsten
Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kahreden olay: Son nefesini çığın altında verdi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi