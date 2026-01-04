Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonun mazot deposunda 51 silah ile 41 şarjör ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Akçakale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda detaylı arama yapıldı.
