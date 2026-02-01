Haberler

Şanlıurfa'da taş, sopa ve kürekli kavga kamerada: 7 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve kürekli kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mil Dalca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
