Akçaabat'ta Tek Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde B.Ö.'nün yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçaköy Mahallesi'nde B.Ö'nün yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel