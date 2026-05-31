Trabzon'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Mehmet Ağanın Çayırı'nda Akçaabat Belediyesinin desteğiyle yapılan şenliğe katılan vatandaşlar horon oynadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu tür programlarda horonun birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Geçen yıl söz verdikleri yol yapım çalışmasını tamamladıklarını ifade eden Genç, "Kayabaşı ve Büyükoba güzergahlarını da beton yol ile birbirine bağlayacağız. Ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Buradan Kayabaşı'na kadar kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hizmetleri yapmak bizim görevimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Akçaabat Belediye Başkanımızla el ele vererek bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise organizasyonda emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e teşekkür etti.