Akçaabat'ta Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 11 suç kaydı bulunan bir kişinin Atatürk heykeline balyozla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Heykelin hasar görmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Akçaabat Belediye Başkanı saldırıyı kınayarak, bu tür saldırıların Türkiye'nin değerlerine zarar verdiğini belirtti.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 11 suç kaydı olduğu belirlenen S.V.'nin (36) Atatürk heykeline balyozla saldırdığı anlara dair cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Temmuz'da ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı. Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Tepkilere neden olan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; şüphelinin elindeki balyozla anıtın bacaklarının ön ve arka kısmına defalarca vurduğu, ardından bir süre de heykel önünde oturduğu yer aldı.