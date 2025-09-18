Akçaabat'ta Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinin depo kısmında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel