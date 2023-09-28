Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, ziyaretlerde bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ekim, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

MHP Trabzon İl Başkanlığını da ziyaret eden Ekim, "Ortak derdimiz ve sevdamız ülkemizdir. Akçaabatımız, Trabzonumuz, bölgemiz, ülkemiz ve milletimiz için hep birlikte el ele, koşar adımlarla daha ileriye gideceğimizden kuşkum yok." dedi.

Ekim, temasları kapsamında AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı ve MHP Akçaabat İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.