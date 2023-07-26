Akbelen'e maden sahası yaptırmamak için direniyorlar! Ağaca sarılan Zehra Nine sembol oldu

Muğla'da Akbelen Ormanı'na açılmak istenen maden sahasına karşı köylülerin direnişi üçüncü gününde sürüyor. Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alınırken 88 yaşındaki bir kadın ağaca sarılarak durumu protesto etti.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti. Avukat İsmail Hakkı Atal ve diğer çevreciler zor kullanılarak ağaçların yanından alınmak istendi.

"ORMANI YOK EDİYORLAR"

Avukat Atal, bir ağaca sarılırken; "Anayasanın 169. maddesi, bize bu ormanı koruma görevi veriyor. Herkese emrediyor. Limak'a da emrediyor. Orman Genel Müdürü'ne de emrediyor. Orman Bakanı'na da emrediyor. Vali'ye de emrediyor. Kaymakama da emrediyor. Diyor ki, 'Devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez.' Burası bir devlet ormanıdır. Orman zarar görürde, yerine dikilir. Bunlar ormanı yok ediyor" dedi. Bir kadın, "Evlatlarımıza kıydınız yazıklar olsun. Nerede benim doğam, nerede benim evlatlarım? Yetişin arkadaşlar neredesiniz?" diyerek ağıt yaktı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: DEFALARCA KİMLİK KONTROLÜ YAPIYORLAR

Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere destek vermek için beraberindeki heyetle birlikte Akbelen'e doğru yola çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin çıkışında yapılan kimlik kontrollerine tepki gösterdi. Aras, "Bizim amacımız, Akbelen Ormanı'nı korumak için oradaki direnen köylülere destek vermek. Mahkeme kararı mı var? Sadece valilikten gelen bir emirle arkadaşlarımız bizleri durdular; tekrar tekrar, defalarca kimlik kontrolü yapıyorlar. Bu ne demek? 'Biz, sizi oraya göndermeyeceğiz. Sizin hem seyahat özgürlüğünüzü kısıtlayacağız hem de özgürce gösteri yapma, yürüyüş yapma hakkınızı da kullandırmayacağız.' Bunun sebebi ne? 'Biz, o ormanı keseceğiz' diyorlar açıkçası" dedi.