Akbaşoğlu: "Millet iradesi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni benimsedi; siz millet iradesini bir türlü benimseyemediniz" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu.(4) AA / Osman Baytürk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akbaşoğlu: 'Millet iradesi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni benimsedi; siz millet iradesini bir türlü benimseyemediniz' - Haberler

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