Akbaşoğlu: "Millet iradesi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni benimsedi; siz millet iradesini bir türlü benimseyemediniz" - Haberler

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Akbaşoğlu: "Millet iradesi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni benimsedi; siz millet iradesini bir türlü benimseyemediniz"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu.(4)

AA / Osman Baytürk - Güncel

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