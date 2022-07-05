Akbaşoğlu: "Millet iradesi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni benimsedi; siz millet iradesini bir türlü benimseyemediniz"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu.(4)
AA / Osman Baytürk - Güncel