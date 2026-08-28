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Akaryakıt Tankerindeki Yangın Ormana Sıçradı: 3 Dekarlık Alan Zarar Gördü

Akaryakıt Tankerindeki Yangın Ormana Sıçradı: 3 Dekarlık Alan Zarar Gördü
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, üç dekarlık alan zarar gördü ve bölgede inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, akaryakıt tankerinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen mevkiinde, saat 20.00 sıralarında bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, ormana sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipleri müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık üç dekarlık alan zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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