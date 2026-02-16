Haberler

Tekirdağ'da çalıntı kamyonetle pompayı koparıp kaçan şüpheliler kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, akaryakıt istasyonundan kaçan kamyonet sürücüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası kaçan sürücü ve yanındaki şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt pompasını kopararak kaçan kamyonet sürücüsü güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Omurtak Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen 41 LV 558 plakalı kamyonettekiler şüpheli hareketler sergiledi.

Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine istasyona polis ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt alan sürücü, polis ekiplerini görünce akaryakıt pompasını kopararak olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince takip edilen kamyonet, elektrik direğine çarptıktan sonra sürücü ve yanındaki şüpheli kaçtı. Kamyonetin çalıntı olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
