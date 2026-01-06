Haberler

Eskişehir'deki kazada ölen amatör futbolcunun cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Eskişehir Odunpazarı'nda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki amatör futbolcu Eray Akyol'un cenazesi toprağa verildi. Akyol, kazada hayatını kaybeden diğer iki kişiyle birlikte defnedilirken, kazanın sık yaşandığı bir bölge olduğu belirtilerek önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki amatör futbolcu Eray Akyol'un cenazesi toprağa verildi.

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobilin dün, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı kazada ölenlerden Akyol'un cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hz. Ömer Cami'ne getirildi.

Akyol'un babası Birol Akyol, taziyeleri kabul etti. Eskişehir 2. Amatör Ligi takımlarından Sultandere Spor'da futbol oynadığı öğrenilen Akyol için helallik alınmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Akyol'un cenazesi namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Bu arada Akyol'un vatani görevini yerine getirmek için 10 Ocak'ta Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceği öğrenildi.

Genç futbolcunun babası Birol Akyol, gazetecilere, kazanın olduğu bölgede sıklıkla benzer olayların yaşandığını belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Bu hafta cuma günü askerlik görevi için birlikte Çanakkale'ye gideceklerini kaydeden Akyol, "Çanakkale Jandarma Birliği'ne katılacaktı. Şu an tabutta yavrum." diye konuştu.

Olay

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ve 21 yaşındaki Samiye Saygı'ya çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden Seliti ve Saygı'nın cenazeleri dün, toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
