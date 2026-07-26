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ÖSYM, MEB-AGS ve 2026-ÖABT soru kitapçıklarını yayımladı

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ÖSYM, bugün yapılan MEB-AGS ve 2026-ÖABT sınavlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, soruların tamamına 5 Ağustos'a kadar T.C. kimlik numarası ve şifreyle ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026- MEB-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan AGS ve ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 5 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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