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Akabe Körfezi'ndeki 4,7'lik deprem İsrail'de Ramon Havalimanı'nı da etkiledi

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Akabe Körfezi'nde yerin 10 kilometre derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi; sarsıntı Mısır ve İsrail'de de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yokken İsrail'deki Ramon Havalimanı'nda camlar kırıldı ve faaliyetler geçici olarak askıya alındı.

Ürdün'ün güneyinde bulunan Akabe Körfezi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, sarsıntı Mısır ve İsrail'de de hissedildi.

Ürdün Sismoloji Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki depremin Akabe Körfezi'nde yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Mısır basınında yer alan haberlerde ise depremin, Şarm e-Şeyhş kentine yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta ve 5 büyüklüğünde kaydedildiği belirtildi. Sarsıntının Şarm eş-Şeyh ve Nuveyba kentlerinde hissedildiği, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail'deki Uluslararası Ramon Havalimanı'nda faaliyetler geçici olarak askıya alındı

Deprem, İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde de hissedildi.

İsrail ordusunun deprem uyarısının ardından bölge halkı açık alanlara çıktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İç Cephe Komutanlığının bölge sakinlerine açık alanlara çıkmaları ve güvenli bölgelere geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

İsrail'in güneyindeki en önemli havalimanlarından Uluslararası Ramon Havalimanı'nda deprem nedeniyle bazı camların kırıldığı ve küçük çaplı hasar oluştuğu kaydedildi. Havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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